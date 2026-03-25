Alla vigilia della partita di playoff contro l’Irlanda del Nord, l’attaccante ha menzionato il suo rapporto con l’allenatore, un nordirlandese, durante la conferenza stampa. La battuta di un ex calciatore noto per le sue dichiarazioni ha suscitato qualche sorriso tra i presenti. La sfida si gioca in un contesto di grande attesa, con l’attenzione rivolta anche alle dinamiche tra giocatore e tecnico.

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida playoff contro l'Irlanda del Nord, Mateo Retegui ha parlato del rapporto con Brendan Rodgers, suo allenatore all'Al-Qadisiya. Gennaro Gattuso interviene scherzando così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, l'allenatore di Retegui è nordirlandese: la battuta di Gattuso fa sorridere tutti

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