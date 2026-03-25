Italia Irlanda del Nord probabile formazione | l’11 possibile di Gattuso

L’Italia si prepara ad affrontare l’Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, con il tecnico Gattuso che dovrebbe schierare la formazione titolare. La sfida si svolgerà a Bergamo e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso della nazionale verso la qualificazione. La serata si preannuncia intensa, con un’atmosfera carica di aspettative.

Italia Irlanda del Nord probabile formazione. Il cammino dell’ Italia verso i prossimi Mondiali passa per Bergamo, in una notte che promette di essere carica di tensione e speranza. Giovedì sera, contro l’ Irlanda del Nord, il CT Gennaro Gattuso si gioca una fetta importante del futuro della Nazionale, ma deve farlo facendo i conti con un’infermeria tutt’altro che vuota. La notizia più pesante riguarda il forfait di Federico Chiesa: l’esterno del Liverpool ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando il posto al giovane Nicolò Cambiaghi, chiamato d’urgenza per portare freschezza e imprevedibilità a un reparto offensivo che dovrà fare a meno di uno dei suoi pezzi pregiati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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