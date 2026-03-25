Italia – Irlanda del Nord la semifinale per partecipare ai Mondiali 2026 | quando in tv probabili formazioni precedenti

Domani si gioca la semifinale tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. La partita si terrà in un orario ancora da comunicare e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le probabili formazioni sono state formulate e le due squadre si sono affrontate in precedenti incontri ufficiali. La sfida rappresenta un passo decisivo per l’accesso alla fase finale del torneo mondiale.

La Nazionale Italiana di Calcio è pronta a scendere in campo contro l’ Irlanda del Nord in una partita che si preannuncia importantissima per la qualificazione ai Mondiali 2026. Scopriamo insieme quando Italia – Irlanda del Nord va in onda in tv e le probabili formazioni. Italia – Irlanda del Nord dove si gioca, quando in tv e dove vederla in tv e streaming. Cresce l’attesa per Italia – Irlanda del Nord, la partita dei playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio 2026. Il match decisivo è fissato per giovedì 26 marzo 2026 dalle ore 20.45 dalla New Balance Arena di Bergamo. Una partita decisiva che i milioni di tifosi italiani potranno seguire in chiaro – in diretta su Rai1 – ma anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Italia – Irlanda del Nord, la semifinale per partecipare ai Mondiali 2026: quando in tv, probabili formazioni, precedenti Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni degli spareggi Mondiali Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti utili per approfondire Italia Irlanda del Nord la semifinale... Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia-Irlanda del Nord a Bergamo, i tifosi ospiti arrivano in massa (anche senza biglietto). La guida per trovare i pub in Città Alta; Italia-Irlanda del Nord, O'Neill: Ci crediamo anche se sappiamo che sarà difficile; Italia-Irlanda del Nord con una grande novità per i tifosi: sarà la prima volta. Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff MondialiGli Azzurri tornano in campo a Bergamo per contendere alla selezione di O'Neill la semifinale degli spareggi delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Italia-Irlanda del Nord con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto dei Playoff Mondiali. calciomercato.com 2026 ITALIA IRLANDA DEL NORD Domani, giovedì 26 marzo, Bergamo #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro ITA Airways - facebook.com facebook Flashback, Italia-Irlanda del Nord e il precedente da vendicare: "La disfatta di Belfast" x.com