Italia-Irlanda del Nord Gattuso | Eventualità rigori? Tutti li hanno provati

Alla vigilia della partita di playoff contro l'Irlanda del Nord, il commissario tecnico della Nazionale ha dichiarato che tutti i giocatori hanno provato i rigori durante gli allenamenti e che la possibilità di arrivare ai tiri dagli undici metri è concreta. Ha aggiunto che lo staff sta valutando le scelte per la formazione e ha sottolineato l'importanza di prepararsi anche a questa eventualità.

Alla vigilia della sfida playoff contro l'Irlanda del Nord, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha detto che gli azzurri si sono preparati ad ogni evenienza: "Sappiamo che c'è la possibilità di andare ai rigori, quindi li abbiamo provati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: "Eventualità rigori? Tutti li hanno provati" Articoli correlati I test di Gattuso verso l’Irlanda del Nord: buone notizie in difesa e salgono le chance per Palestra. Provati i 5 rigoristiDa Coverciano nella serata di martedì è arrivata la prima buona notizia: l’allarme difesa pare in parte rientrato. Italia-Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: fuori il big più attesoClamorosa novità di formazione in casa azzurra in vista dell’impegno di domani sera: Gattuso lascia tutti a bocca aperta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia Irlanda del Nord Gattuso... Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia-Irlanda del Nord, paura e speranza: ci si può fidare, ma solo di Gattuso. Rino si gioca tutto; Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali. Prima l'Irlanda del Nord, poi..., Del Piero fa la sua previsione sui playoff dell'ItaliaL'ex attaccane della Nazionale, campione del mondo 2006, è stato ospite del FIFA World Cup Trophy Tour, nella tappa di Los Angeles ... corrieredellosport.it Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff MondialiGli Azzurri tornano in campo a Bergamo per contendere alla selezione di O'Neill la semifinale degli spareggi delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Sky - #Italia-Irlanda del Nord, riecco #Bastoni: #Gattuso lo ha provato nell'undici titolare x.com Vigilia di #Italia - Irlanda del Nord - Semifinale playoff per l’accesso ai #Mondiali. Giochiamo in casa, siamo nettamente favoriti, quindi nulla razionalmente può farci pensare ad una debacle. Non iniziate a dire della Macedonia, perché eravamo campioni d’Eur - facebook.com facebook