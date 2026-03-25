Italia Irlanda del Nord Gattuso disegna la probabile formazione | le ultime su Bastoni

Rino Gattuso ha definito la probabile formazione per la partita tra Italia e Irlanda del Nord, con particolare attenzione al rientro di Alessandro Bastoni. La squadra si prepara alla sfida, e si conoscono i nomi dei giocatori che dovrebbero scendere in campo. Le ultime notizie riguardano anche le condizioni del difensore e le eventuali scelte dell’allenatore in vista della partita.

Inter News 24 Italia Irlanda del Nord, la probabile formazione di Rino Gattuso: ecco il punto sul rientro di Alessandro Bastoni. Il countdown per la sfida decisiva di Bergamo entra nel vivo e le attenzioni sono tutte rivolte alle scelte di Gennaro Gattuso. Nonostante qualche dubbio iniziale, Alessandro Bastoni sembra aver smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Il centrale, pilastro della retroguardia di Cristian Chivu a Milano, è pronto a riprendersi il comando della difesa azzurra per questa sfida da dentro o fuori. Il rientro del centrale e il blocco nerazzurro. Il calciatore ha finalmente superato il problema alla tibia rimediato durante l’ultimo derby di Milano, infortunio che lo aveva costretto a saltare i delicati impegni contro Atalanta e Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

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