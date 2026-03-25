Italia Irlanda del Nord arbitro | scelto il direttore di gara

È stato ufficializzato l’arbitro che dirigerà la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, partita in programma a Bergamo. La designazione arriva a pochi giorni dall’evento, con l’attenzione rivolta alle decisioni del direttore di gara durante l’incontro. La sfida tra le due nazionali si avvicina, e l’arbitro scelto si prepara a gestire la partita con le regole internazionali.

Italia Irlanda del Nord arbitro. L’attesa per la semifinale playoff che vedrà l’ Italia opposta all’ Irlanda del Nord sta per terminare e, con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, cresce l’attenzione su ogni dettaglio della sfida di Bergamo. La posta in palio è altissima: un biglietto per la finale del 31 marzo che potrebbe spalancare le porte dei prossimi Mondiali. In un clima di tale tensione agonistica, la scelta del direttore di gara non è certo passata inosservata, confermando la volontà della FIFA di affidare il match a un profilo di caratura internazionale e di comprovata esperienza. Sarà infatti l’olandese Danny Makkelie a gestire il traffico in campo giovedì sera alle 20. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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