In Italia, le vendite di auto usate a zero emissioni si sono fermate all'1,9% nel recente periodo analizzato. Nonostante l'interesse crescente per i veicoli elettrici, il settore delle vetture di seconda mano a zero emissioni fatica a decollare nel mercato nazionale. I dati disponibili mostrano una situazione di stagnazione per questa tipologia di auto usate.

Quando in Italia si pensa alle auto elettriche, magari in vista di un acquisto, l'attenzione si rivolge quasi esclusivamente al nuovo. Raramente si prende in considerazione l'idea di investire in un modello di seconda mano. Non si tratta solo di un'impressione, perché la marginalità del mercato dell'usato per i veicoli a zero emissioni nel nostro Paese è un dato di fatto. A certificarlo è l'ultimo studio di AutoUncle, piattaforma che analizza gli annunci di oltre 3.000 siti tra concessionari e marketplace, che ha tracciato le reali dimensioni di questo settore in Italia. A febbraio 2026 solamente l'1,9% delle vendite di auto usate nel nostro Paese ha coinvolto veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia in ritardo sull'usato elettrico: vendite ferme all'1,9%

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