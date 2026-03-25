Italia in orbita negli Usa | record di presenze al summit mondiale dei satelliti

L'Italia ha partecipato al summit mondiale dedicato ai satelliti negli Stati Uniti, registrando il record di presenze. Sono stati presenti rappresentanti dell'industria spaziale italiana, con diversi esperti e aziende che hanno preso parte ai lavori e alle conferenze. L'evento ha visto anche la presentazione di progetti e tecnologie italiane legate al settore spaziale, attirando l'attenzione internazionale.

L’eccellenza italiana dell’industria spaziale continua a farsi notare sul palcoscenico internazionale. Dal 23 al 26 marzo, venti aziende italiane partecipano al SATShow 2026, il summit globale delle comunicazioni satellitari e della space economy, con una collettiva coordinata da Agenzia ICE e ASI – Agenzia Spaziale Italiana. La manifestazione, considerata una delle principali piattaforme mondiali del settore, riunisce aziende, istituzioni, investitori e professionisti provenienti da tutto il mondo. L’Italia è presente per il quarto anno consecutivo, con la più ampia delegazione finora: venti imprese attive in sistemi e componenti per satelliti, infrastrutture di terra, elettronica e automazione, materiali avanzati, ottiche di precisione, propulsione, logistica orbitale e soluzioni per la connettività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Arianna Fontana dice 14, mai nessuno come lei. Dal rischio fuga negli Usa al record di medaglie olimpiche per l’Italia Leggi anche: Tajani negli Usa per summit su minerali Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia in orbita negli Usa record di... Temi più discussi: Internet satellitare: Starlink avrà presto un rivale, arriverà anche in Italia?; Come osservare il treno di satelliti Starlink stanotte?; Dall'offerta di Poste per Tim tre lezioni sul mercato (e sull'Italia); Musk si appropria del cielo: i Lincei contro il milione in orbita - pagina 3. Space Economy: il trilione in orbita e il bivio strategico dell’ItaliaL’economia dello spazio non è più una promessa tecnologica o una suggestione futuristica, ma uno dei nuovi campi di competizione industriale globale. ilsole24ore.com I meccanici dello spazio sono italiani: D-Orbit rifornisce e ripara i satelliti in orbitaSatelliti attorno alla Terra ce ne sono tanti, oltre 10.000 al momento, ma le previsioni sono di andare molto oltre questo numero, verso i 40.000 in due anni e ... msn.com L’Italia dispone di ingenti risorse generalmente dimenticate nel dibattito sulla crescita economica: i risparmi previdenziali delle famiglie. Le forme... - facebook.com facebook La cosa più punk a Deejay Chiama Italia la fece Gino Paoli nel 2019. #radiodeejay #onair #deejaychiamaitalia x.com