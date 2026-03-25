Italia in orbita negli Usa | record di presenze al summit mondiale dei satelliti

Da ildenaro.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia ha partecipato al summit mondiale dedicato ai satelliti negli Stati Uniti, registrando il record di presenze. Sono stati presenti rappresentanti dell'industria spaziale italiana, con diversi esperti e aziende che hanno preso parte ai lavori e alle conferenze. L'evento ha visto anche la presentazione di progetti e tecnologie italiane legate al settore spaziale, attirando l'attenzione internazionale.

L’eccellenza italiana dell’industria spaziale continua a farsi notare sul palcoscenico internazionale. Dal 23 al 26 marzo, venti aziende italiane partecipano al SATShow 2026, il summit globale delle comunicazioni satellitari e della space economy, con una collettiva coordinata da Agenzia ICE e ASI – Agenzia Spaziale Italiana. La manifestazione, considerata una delle principali piattaforme mondiali del settore, riunisce aziende, istituzioni, investitori e professionisti provenienti da tutto il mondo. L’Italia è presente per il quarto anno consecutivo, con la più ampia delegazione finora: venti imprese attive in sistemi e componenti per satelliti, infrastrutture di terra, elettronica e automazione, materiali avanzati, ottiche di precisione, propulsione, logistica orbitale e soluzioni per la connettività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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