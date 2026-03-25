Italia gravissimo incidente in autostrada | tutto bloccato ci sono morti

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo si è verificato un grave incidente tra due camion sull’autostrada A4, nel territorio di Bolgare in direzione Milano. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha provocato un blocco prolungato del traffico, con circa sei chilometri di coda verso ovest. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Grave incidente tra camion sull’ autostrada A4 nella mattinata di mercoledì 25 marzo: lo schianto, avvenuto nel territorio di Bolgare in direzione Milano, ha causato la morte di un uomo e pesanti ripercussioni sulla viabilità, con circa 6 chilometri di coda verso ovest. Il sinistro si è verificato intorno alle 8:20, nel tratto compreso tra Palazzolo sull’Oglio e Seriate, all’altezza del chilometro 184+700. L’area interessata è quella immediatamente prossima all’abitato di Bolgare, uno dei punti più trafficati della direttrice verso Milano nelle ore di punta. Lo schianto tra due mezzi pesanti e la vittima. Stando alle prime ricostruzioni disponibili, l’impatto avrebbe coinvolto due mezzi pesanti in un violento urto, la cui esatta dinamica è ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, gravissimo incidente in autostrada: tutto bloccato, ci sono morti Articoli correlati “Una strage!”. Gravissimo incidente sull’autostrada italiana: tutto bloccatoUn grave incidente sull’autostrada A1 si è verificato nella mattinata lungo la carreggiata sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Maxi incidente in Italia, coinvolti 5 mezzi e bilancio gravissimo: “Tutto bloccato”Il sole del pomeriggio cominciava appena a calare, proiettando ombre lunghe sull’asfalto ancora tiepido di una giornata che sembrava scorrere come... MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia gravissimo incidente in... Temi più discussi: Schianto in autostrada, motociclista gravissimo: rianimato dai vigili del fuoco; Ancora un incidente stradale: schianto sulla A13, due feriti; Traffico in tilt per un incidente in A4, 5 chilometri di coda da Milano a Bergamo; Tragico incidente tra quattro auto: genero e suocera muoiono sul colpo. Grave incidente tra camion in autostrada A4 a Bolgare: morto un uomo, 6 chilometri di codaMattinata drammatica lungo l’Autostrada A4, dove un grave incidente tra camion ha provocato una vittima e mandato in tilt la circolazione in direzione Milano. thesocialpost.it Spingono l’auto in panne e vengono travolti: 2 feriti, uno è gravissimoGrave incidente stradale tra Pieve del Cairo e Sale, al confine tra Lombardia e Piemonte, ... msn.com ArezzoTv. . “La cartamoneta in Italia”, l'esposizione alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi - facebook.com facebook CdS - Mondiali, la #Fifa ripagherà i club: quanto vale l'Italia al Mondiale per l' #Inter x.com