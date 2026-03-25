Il 6 febbraio 2020, in una zona di Colleferro, un giovane di 21 anni di origini capoverdiane viene aggredito e ucciso. La vicenda si svolge nel corso di 24 ore, a partire dalle ore precedenti l’aggressione, e coinvolge diversi soggetti presenti sul luogo. L’episodio si conclude con il giovane colpito con calci e pugni mentre cercava di proteggere un amico.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il 6 febbraio 2020 Willy Monteiro, un 21enne di origini capoverdiane, viene aggredito e ucciso a suon di calci e pugni per aver cercato di difendere un amico. Il film 40 secondi di Vincenzo Alfieri, disponibile su Netflix, racconta quell’attimo che divide la vita dalla morte e quel gesto di follia che ha sconvolto l’opinione pubblica. La vicenda riportò al centro del dibattito temi urgenti come l’integrazione tra i giovani, il rispetto, la lotta alla violenza gratuita. Alfieri non giudica, narra i fatti, osserva il gruppo di ragazzi coinvolti nella vicenda (gli attori sono stati tutti premiati alla Festa del Cinema di Roma 2025 ) e mettere in scena un film che è un pugno allo stomaco, partendo dal libro 40 secondi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ispirato ai fatti realmente accaduti a Colleferro nel febbraio 2020, ricostruisce le 24 ore che precedono l'omicidio del giovane: ammazzato a calci e pugni per aver cercato di difendere un amico

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