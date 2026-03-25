Isabel Marant Short ‘eneidala’ | Guida completa

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim bianco e dettagli: dal salpa in pelle ai bordi sfrangiati. L’analisi visiva degli short ‘Eneidala’ rivela una cura maniacale per i dettagli che definiscono l’estetica del brand. Il tessuto principale è un denim di cotone bianco, scelto per il suo impatto visivo pulito e luminoso, che si contrappone efficacemente al top a righe mostrato nell’immagine. Isabel Marant Short 'Eneidala' Un elemento distintivo è la giunzione tra il denim e il salpa posteriore in pelle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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