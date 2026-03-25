Durante una manifestazione a Bergamo, un rappresentante dell'Irlanda del Nord ha dichiarato che la squadra è giovane e priva di paura, sottolineando che la partita contro l’Italia si giocherà senza pressioni, con l’unico obiettivo di ottenere un risultato positivo. Ha anche affermato che la nazionale nordirlandese ha tutto da guadagnare in questa sfida, lasciando intendere un atteggiamento determinato e fiducioso.

"Abbiamo una squadra giovane ma quando si è giovani non c'è paura" BERGAMO - Una partita senza nulla da perdere, con la pressione tutta sull'Italia. Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord Michael O'Neill non ci gira troppo intorno nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bergamo contro gli azzurri, semifinale dei playoff mondiali: "Credo fortemente in questo gruppo di giocatori, sarà una squadra molto giovane, quando sei molto giovane c'è l'assenza di paura, abbiamo tutto da guadagnare, non c'è alcun dubbio. Hanno già fatto delle partite importanti, le hanno gestito molto bene, sono cresciuti molto negli ultimi due anni, sarà un banco di prova molto importante per noi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Irlanda del Nord, O'Neill avverte l'Italia "Abbiamo tutto da guadagnare"

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