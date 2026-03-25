Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che gli interlocutori iraniani con cui si sta negoziando intendono raggiungere un accordo e che, nel corso delle trattative di ieri, hanno compiuto un gesto definito come un regalo. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti di questa azione o sui motivi dietro le dichiarazioni. La comunicazione si concentra sulla percezione del gesto come positivo dai rappresentanti statunitensi.

Gli interlocutori iraniani con i quali sta trattando Washington “hanno intenzione di stringere un accordo” e ieri hanno fatto qualcosa di straordinario, ci hanno fatto un regalo”. Lo ha detto Donald Trump parlando nello Studio Ovale. “Questo regalo è arrivato oggi, si tratta di un dono molto importante, dal valore economico immenso. Non vi dirò di cosa si tratti esattamente, ma era qualcosa di estremamente significativo”, ha proseguito il presidente, precisando che il “regalo” non aveva a che fare “con il nucleare”, ma “riguardava il settore petrolifero e del gas”. È stato, ha concluso Trump, “un gesto davvero apprezzabile da parte loro, ma ciò che mi ha dimostrato è, appunto, che stiamo trattando con le persone giuste”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Interlocutori ci hanno fatto un regalo, sono le persone giuste"

Articoli correlati

Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan: “Non hanno mai fatto niente”, il principe Harry non ci sta e rispondePer sostenere che gli alleati Nato non hanno mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma che in Afghanistan i loro militari sono...

Bastoni Inter, Sala non ci sta: «Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili…»De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

Iran: Trump: “Chiesto aiuto ad altri paesi solo per vedere come reagiscono”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran Trump Interlocutori ci hanno fatto...

Temi più discussi: Chi è Ghalibaf, l'uomo che tratterà con USA e Israele sulla guerra in Iran; Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; Prima le minacce, poi la tregua: Trump, la retromarcia sull'Iran e il retroscena sulla frenata; Iran minaccia: 'Se invasi mineremo tutto il Golfo'.

Iran, Trump: Interlocutori ci hanno fatto un regalo, sono le persone giuste(LaPresse) - Gli interlocutori iraniani con i quali sta trattando Washington hanno intenzione di stringere un accordo e ieri hanno fatto ... stream24.ilsole24ore.com

Rebus Iran: Trump annuncia la tregua, gli Ayatollah negano i negoziati. Ma a Islamabad si sta organizzando un vertice per cessare la guerraRebus Iran: Trump annuncia la tregua, gli Ayatollah negano. Il tycoon assicura che i negoziati vanno avanti (Teheran ha rinunciato all’atomica, intesa possibile in 5 giorni). Teheran insiste a sment ... blitzquotidiano.it

Nei negoziati "in corso" con l'Iran sono coinvolti anche il vicepresidente americano, JD Vance, e il segretario di Stato, Marco Rubio. Lo ha reso noto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Nella squadra anche gli inviati del presidente, Steve W - facebook.com facebook

Nei negoziati "in corso" con l'Iran sono coinvolti anche il vicepresidente americano, JD Vance, e il segretario di Stato, Marco Rubio. Lo ha reso noto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca. Nella squadra anche gli inviati del presidente, Steve W x.com