Le autorità europee stanno analizzando un possibile coinvolgimento dell’Iran in una serie di attacchi e azioni intimidatorie contro obiettivi ebraici in vari paesi del continente. Le indagini si concentrano su una rete segreta che potrebbe aver operato in Europa, in relazione alle tensioni provocate dal conflitto in Medio Oriente. La situazione è al centro di approfondimenti investigativi da parte delle forze dell’ordine.

Le autorità europee stanno esaminando il possibile ruolo dell’Iran in una serie di attentati e azioni intimidatorie contro obiettivi ebraici in diversi Paesi del continente, collegati alle tensioni generate dalla guerra in Medio Oriente. Secondo fonti della sicurezza, esisterebbero indizi che suggeriscono come operatori legati a Teheran abbiano reclutato individui attraverso internet, coordinando azioni contro sinagoghe, scuole e attività riconducibili a Israele. Per rivendicare gli attacchi sarebbe stata inoltre creata un’organizzazione fittizia, utile a mascherare eventuali responsabilità dirette. Gran parte delle azioni è stata attribuita a un gruppo denominato “Movimento Islamico dei Giusti Compagni”, comparso solo di recente e completamemte sconosciuto ai servizi di intelligence fino a poche settimane fa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, rete segreta in Europa: attacchi contro obiettivi ebraici

Articoli correlati

Leggi anche: Chi sono i “Compagni dei Giusti”, il gruppo ombra islamista che rivendica gli attacchi contro obiettivi ebraici

Iran, attacchi aerei Usa contro obiettivi militari: le immagini rilasciate dall'esercito americanoIl Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video sulla piattaforma social X, in cui si vedono attacchi aerei statunitensi contro veicoli...

Approfondimenti e contenuti su Iran rete segreta in Europa attacchi...

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 marzo: la rassegna stampa; Segnali fumosi dal Golfo. Indizi, depistaggi e un dubbio: è più credibile il presidente americano o un fantasma iraniano?; La Türkiye non riconosce l'attuale situazione di fatto in Crimea; Il massimo diplomatico canadese visiterà Ankara per colloqui con il ministro degli Esteri turco.

Iran, rete segreta in Europa: attacchi contro obiettivi ebraiciProbabile regia iraniana dietro una serie di attacchi contro obiettivi ebraici in Europa: gli investigatori ipotizzano reclutamenti online e operazioni coordinate contro sinagoghe, scuole e strutture ... panorama.it

Israele, la base segreta del Mossad vicino Teheran e la rete logistica interna costruita negli anni: ecco come l'Idf ha colpito l'IranUna base segreta a Esfajabad, a ridosso di Teheran. E una rete logistica interna in Iran costruita nel corso degli anni. Così l'intelligence israeliana sarebbe riuscita a mandare in porto l'operazione ... ilmessaggero.it

Il premier spagnolo avverte: "L'Iran è una potenza militare che da 40 anni si prepara a una guerra come questa" - facebook.com facebook

A Vaux-de-Cernay la ministeriale Esteri del G7 incentrata su Iran, Ucraina e governance globale x.com