Iran Papa | Rinnovo appello a cessate fuoco autorità lavorino per superare i problemi
Il Papa ha rivolto un nuovo appello affinché venga raggiunto un cessate il fuoco nel conflitto in Iran, invitando le autorità a impegnarsi nel superamento delle difficoltà attraverso il dialogo e non con l’uso delle armi. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione nella regione, con l’obiettivo di favorire un percorso di pace.
“Voglio rinnovare l’appello per il cessate il fuoco, per lavorare per la pace ma non con le armi, con il dialogo. Cercando veramente una soluzione per tutti”. Lo ha detto Papa Leone XIV martedì sera lasciando Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano. “Adesso aumenta l’odio, la violenza sempre peggio – ha aggiunto il Papa-. Più di un milione di sfollati, tanti morti. Vogliamo pregare per la pace ma invito tutte le autorità a lavorare per risolvere i problemi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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