Da una città iraniana giungono testimonianze di un senso di perdita e di paura legato alla guerra in corso. Le persone parlano di come le recenti tensioni abbiano fatto svanire progressi civili e di una quotidianità segnata da incertezza e restrizioni. La città si presenta come un luogo in cui la stabilità si sgretola sotto il peso delle difficoltà, creando un’atmosfera di tensione permanente.

La scena è quella di una normalità fragile, quasi irreale, sospesa sopra una città che vive sotto pressione costante. Un parco, dei bambini che giocano, un gelato condiviso tra madri e figli. E poi il ritorno a casa, in una Teheran silenziosa e svuotata, dove la quotidianità sembra sopravvivere per inerzia più che per convinzione. È in questo contrasto che prende forma il racconto di una giornalista iraniana, costretta all’anonimato, che descrive una società intrappolata tra poteri contrapposti e una guerra che riscrive tutto, anche ciò che sembrava ormai acquisito. A riportare il suo racconto è la Repubblica, che pubblica il colloquio con l’intellettuale iraniana, la quale sintetizza così il sentimento diffuso: “Siamo circondati da tiranni: il regime, gli Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, la voce dal fronte interno: “La guerra cancella le nostre conquiste civili”

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