Iran ‘i 3.000 soldati che il Pentagono invierà sono paracadutisti’

Il Pentagono ha annunciato l'invio di 3.000 soldati in Medio Oriente, specificando che si tratta di paracadutisti dell’82ma divisione. La decisione riguarda unità militari che operano principalmente come forze di invasione e di attacco rapido. Il movimento delle truppe avviene in un momento di tensioni nella regione, senza ulteriori dettagli sui piani o le destinazioni precise.

I 3.000 soldati che il Pentagono intende inviare in Medio Oriente sono i paracadutisti dell’82ma divisione. Lo riportano i media americani. L’ordine di dispiegamento dovrebbe essere firmato a ore. Gli Stati Uniti e i mediatori stanno valutando la possibilità di un incontro di alto livello per la pace con l’Iran giovedì ma stanno aspettando una risposta da Teheran. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che le trattative con l’Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente sono in corso “proprio ora”. “Siamo in trattative proprio ora”, dice Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, aggiungendo che il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sono coinvolti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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