Gli Stati Uniti stanno considerando di inviare circa mille soldati in Iran, secondo fonti ufficiali. La decisione arriva in un momento di crescenti tensioni tra le due nazioni, con le autorità statunitensi che monitorano attentamente la situazione sul terreno. Al momento, non è stato ancora dato l’ordine di schieramento, ma le forze militari sono in stato di preparazione.

Non si ferma la guerra in Iran. L’esercito degli Stati Uniti si sta preparando a dispiegare almeno 1.000 soldati della 82esima Divisione Aviotrasportata in Medioriente nei prossimi giorni, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza dei piani. L’unità è considerata la forza di risposta d’emergenza dell’Esercito ed è generalmente schierabile con breve preavviso. Mentre le unità dei Marines sono addestrate per missioni che includono il supporto alle ambasciate statunitensi, l’evacuazione di civili e gli interventi in caso di disastri, i soldati della 82esima Aviotrasportata, di stanza a Fort Bragg nella Carolina del Nord, sono addestrati a lanciarsi con il paracadute in territori ostili o contesi per mettere in sicurezza aree strategiche e aeroporti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, gli Usa pronti a inviare mille soldati sul terreno – La diretta

Articoli correlati

Leggi anche: Inviare soldati Usa sul campo in Iran? Trump ci pensa seriamente

Leggi anche: Iran, Trump: “Usa pronti per guerra lunga, non escludo truppe sul terreno”

Iran, venti di guerra. Gli Usa pronti all'attacco

Aggiornamenti e notizie su Iran gli Usa pronti a inviare mille...

Temi più discussi: Iran risponde a Trump, pronti a colpire infrastrutture energetiche Usa; Italia e altri 5 paesi pronti a riaprire lo Stretto di Hormuz, l'Iran minaccia; Iran: contatti con Usa, pronti ad ascoltare proposte sostenibili per fine guerra (Cnn); Teheran, raid a 4mila chilometri. Pronti a chiudere il Mar Rosso.

Iran, Teheran minaccia gli Usa: Pronti a chiudere lo Stretto di Hormuz se centrali elettriche saranno attaccateIl portavoce del quartier generale iraniano di Khatam al-Anbiya, il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti, ... lapresse.it

Iran: contatti con Usa, pronti ad ascoltare proposte sostenibili per fine guerra (Cnn)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 mar - Una fonte iraniana ha dichiarato alla Cnn che ci sono stati contatti tra gli Stati Uniti e Teheran ... ilsole24ore.com

Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi La strategia Usa in Iran ispirata a Israele È morto Gino Paoli Al microfono Luciana Cimino, redattrice della politica Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanifesto.it/podcast - facebook.com facebook

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+1,56%). Ottimismo su negoziati Usa-Iran. Petrolio in calo #ANSA x.com