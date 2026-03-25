Il presidente turco ha dichiarato che la guerra dovrebbe terminare tramite dialogo e negoziati seri, ma ha affermato che l’azione di Israele potrebbe ostacolare gli sforzi diplomatici. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di evitare azioni che possano sabotare le soluzioni pacifiche. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi e altre nazioni coinvolte nella regione.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha insistito sul fatto che la guerra debba essere conclusa attraverso il dialogo e negoziati seri, ma ha suggerito che la posizione di Israele stia minando la diplomazia. “Non si deve permettere che la posizione intransigente, massimalista e radicale di Israele saboti le soluzioni diplomatiche “, ha detto Erdogan, critico costante e schietto dello Stato ebraico, in un discorso televisivo. “Nessun Paese che tenga alla pace e alla stabilità mondiale dovrebbe continuare ad alimentare il fuoco che Israele ha ingiustamente appiccato nella nostra regione “, ha aggiunto. Questo articolo Iran, Erdogan: "Non... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Erdogan: "Non permettere a Israele di sabotare soluzioni diplomatiche"

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