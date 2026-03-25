Ira dei residenti | Ripristinare via Gragnano

I residenti di via Gragnano a Loiano chiedono il ripristino dei lavori di messa in sicurezza della strada, che da tempo è interessata da una frana e ancora non garantisce condizioni di sicurezza. Dopo un allagamento che ha aggravato la situazione, i cittadini si sono rivolti più volte alle autorità, evidenziando la necessità di interventi rapidi e definitivi. La questione resta aperta e senza una data certa per il completamento delle opere.

Quale sarà il destino dei lavori per l’annosa frana di via Gragnano? A chiederselo, ormai a più riprese, i residenti dell’area di Loiano che, dall’alluvione, vivono con una strada ancora non in sicurezza per un continuo slittamento dei lavori. A parlare della situazione è il primo cittadino, Roberto Serafini: "Via Gragnano è stata colpita in modo grave durante l’alluvione del 2023, si contano sei frane per un importo totale di circa 2,5 milioni di euro. Di queste due sono state già ripristinate. La terza, quella cui i residenti fanno riferimento nell’ultimo periodo, è in stand by". Serafini, poi, prosegue: "In merito ai lavori di ripristino... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ira dei residenti: "Ripristinare via Gragnano" Articoli correlati Leggi anche: Garage razziati, l’ira dei residenti: “Non ne possiamo più” Furti e auto devastate nei garage. L’ira dei residenti: "Più controlli""Un malessere e un senso di insicurezza che si protraggono ormai da troppo tempo". Aggiornamenti e notizie su Ira dei residenti Ripristinare via... Argomenti discussi: Ira dei residenti: Ripristinare via Gragnano. Alghero, asfalto a pezzi dopo i lavori Abbanoa: l’ira dei residentiIl Comitato di Quartiere di Fertilia lancia un duro appello contro i ritardi nei lavori di ripristino dell’asfalto dopo la sostituzione delle condotte idriche deteriorate. Secondo il presidente Mario ... unionesarda.it Maxi cantiere alla Pace a Macerata, l'ira dei residenti di via Zorli: «Intrappolati da mesi»MACERATA «Abbiamo chiesto al sindaco Parcaroli di venire a vedere la situazione in cui ci troviamo e i tanti problemi di chi abita qui, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta». Il comitato di ... corriereadriatico.it