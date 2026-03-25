iPhone da aggiornare alla versione iOS 26.4

Nelle ultime ore, Apple ha reso disponibile per il download l'aggiornamento iOS 26.4 per iPhone. L'aggiornamento riguarda tutti i dispositivi compatibili e viene rilasciato tramite il canale ufficiale di aggiornamenti software. La versione si aggiunge alle release periodiche di Apple, che vengono distribuite regolarmente agli utenti.

Periodicamente, come sanno milioni di utenti, Apple rilascia aggiornamenti per i propri clienti. Nelle ultime ore è disponibile per il download la versione iOS 26.4 per gli smartphone e i Macbook. Quali sono le novità. “Questo aggiornamento introduce la sezione Concerti nell’app Musica e 8 nuove emojii, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone”, spiegano gli sviluppatori. Partiamo proprio dalla parte finale, la più importante, ovvero la sicurezza: nel dettaglio, cliccando sul link dedicato che riguardano le informazioni di sicurezza sulle versioni Apple, come capita quasi sempre in questi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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