Una dichiarazione recente sottolinea l'importanza di rafforzare le connessioni tra ricerca e assistenza clinica per migliorare la gestione dell'ipertensione polmonare. Si propone di sviluppare reti territoriali, coinvolgere il terzo settore e ascoltare le associazioni di pazienti. Questi interventi sono stati discussi in una riunione della Commissione dedicata alla salute, con l’obiettivo di migliorare l’approccio alla malattia.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - “Integrare ricerca e clinica, costruire reti territoriali, coinvolgere il terzo settore e ascoltare le associazioni di pazienti: questo è il compito della Commissione. Le malattie rare misurano la nostra capacità di rispettare il dettato costituzionale del diritto alla cura per tutti e per tutte. Ed è tempo di smettere di parlare di spesa sanitaria: dobbiamo parlare di investimento. La salute è la più grande infrastruttura che qualsiasi governo deve avere davanti. Intervenire sulle malattie rare significa intercettarle, conoscerle, prevenirne l'evoluzione, migliorare la qualità e la durata della vita delle persone”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ipertensione polmonare, Girelli (Pd): "Creare reti nei territori"

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