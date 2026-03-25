Un uomo ricoverato per controlli in ospedale ha denunciato il furto del suo smartwatch. Dopo essere stato trasferito in un altro reparto per una visita, ha lasciato l'orologio nella stanza e, al suo ritorno, ha trovato il dispositivo scomparso. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi abbia compiuto il furto.

«Ricoverato per controlli all'ospedale e derubato dello smartwatch. Sono stato accompagnato in un altro reparto per una visita e avevo lasciato l'orologio in carica nella mia stanza, ma quando sono tornato non c'era più». Ha raccontato la vittima del furto. «Una situazione odiosa. Farò denuncia subito ma non è possibile che entrino cani e porci e nessuno vigili sulla sicurezza dei reparti, nonostante la presenza di un posto di polizia nei pressi del pronto soccorso e di un servizio di vigilanza privata», ha commentato. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Io ricoverato per controlli all'ospedale e derubato dello smartwatch, fatto odioso»

Articoli correlati

Leggi anche: Bologna: Merola (Pd), 'omicidio Ambrosio fatto odioso, rafforzare sicurezza nelle stazioni'

Leggi anche: Chuck Norris ricoverato ricoverato in un ospedale alle Hawaii per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”

Una raccolta di contenuti su Io ricoverato per controlli...

Argomenti discussi: Io ricoverato per controlli all'ospedale e derubato dello smartwatch, fatto odioso; Malattia di Raimondo Todaro: Operato quattro volte per tumori | La tengo sotto.

«Io ricoverato per controlli all'ospedale e derubato dello smartwatch, fatto odioso»«Ricoverato per controlli all'ospedale e derubato dello smartwatch. Sono stato accompagnato in un altro reparto per una visita e avevo lasciato l'orologio in carica nella mia stanza, ma quando sono to ... ilpiacenza.it