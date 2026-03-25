Studio G.I.G.A. ospita Intolerance, mostra collettiva che affronta i temi del limite, dell'incompatibilità, dell'intolleranza e della tensione attraverso il gioiello contemporaneo e l'installazione corporea. Il progetto (dal 27 marzo allo Studio G.I.G.A. in via del Governo Vecchio, 4343A) mette al centro il corpo come spazio di relazione e confronto, e indaga come la materia, una volta indossata, possa modificare la percezione e ridefinire il rapporto tra oggetto e soggetto. Come scrive il curatore Antonio Fontana, «il concetto di limite è inteso come un'area di contatto e di confronto tra corpo e materia. Il gioiello non separa, ma mette in relazione: si appoggia, comprime, protegge, trattiene o espone». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Intolerance: il corpo come luogo del dissenso nel gioiello contemporaneo

Articoli correlati

Leggi anche: La spilla scultorea: il gioiello borghese che stravolge il minimalismo contemporaneo

Catania, danza e poesia si fondono: Balletto Civile esplora Baudelaire e il corpo contemporaneo.Catania si prepara ad accogliere la compagnia Balletto Civile con lo spettacolo “Les Fleurs”, una creazione di Michela Lucenti che intreccia la forza...

Tutto quello che riguarda Intolerance il corpo come luogo del...

Discussioni sull' argomento Intolerance, il corpo come luogo del dissenso nel gioiello contemporaneo; Morti nel crollo di un casale, ieri sera sentito un boato.

Intolerance, il corpo come luogo del dissenso nel gioiello contemporaneoIl limite, l'incompatibilità, l'intolleranza e la tensione attraverso il gioiello contemporaneo e l'installazione corporea. Sono i temi affrontati da Intolerance, mostra collettiva allo Studio G.I.G.A ... ansa.it

Come difendersi dal Body shaming: il nostro corpo è un diario non un bersaglioIl nuovo manuale di Umberto Salvatori analizza le testimonianze di chi ha deciso di non tacere più, per insegnare a disinnescare la violenza verbale e a rivendicare il valore della propria storia unic ... iodonna.it

Intolerance, il corpo come luogo del dissenso nel gioiello contemporaneo. La mostra riunisce 23 autrici e autori italiani e internazionali #ANSA - facebook.com facebook

Intolerance, il corpo come luogo del dissenso nel gioiello contemporaneo. La mostra riunisce 23 autrici e autori italiani e internazionali #ANSA x.com