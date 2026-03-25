Intitolato a Maria Pia Briziarelli il largo antistante la Casa di Comunità di Marsciano

La comunità di Marsciano ha intitolato a Maria Pia Briziarelli il largo situato di fronte all’ingresso della Casa di Comunità, che si trova nell’ex Ospedale. Maria Pia Briziarelli, nata nel 1938 e scomparsa nel 2018, è stata la fondatrice dell’Associazione umbra leucemie e linfomi. La cerimonia si è svolta di recente alla presenza di rappresentanti locali e familiari.

La cerimonia ieri mattina, martedì 24 marzo. Briziarelli ha fondato e sostenuto l’Associazione umbra leucemie e linfomi ed è sempre rimasta legata alla comunità di Marsciano La comunità di Marsciano ha dedicato a Maria Pia Briziarelli (23 marzo 1938 - 27 giugno 2018), fondatrice di Associazione umbra leucemie e linfomi, il largo situato di fronte all’ingresso della Casa di Comunità (ex Ospedale). A scoprire la targa è stato il sindaco di Marsciano Michele Moretti insieme al presidente del Consiglio comunale Michele Rabica nel corso di una cerimonia che si è svolta nella tarda mattina di martedì 24 marzo 2026. Presenti anche alcune classi del... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Intitolato a Maria Pia Briziarelli il largo antistante la Casa di Comunità di Marsciano Articoli correlati Leggi anche: Maria Pia Chionna è la nuova presidente del Consiglio comunale di Terracina Alguer Rugby, il Tar conferma l’ordinanza sull’impianto di Maria PiaL’Alguer Rugby ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal Tar Sardegna riguardo all’impianto comunale di Maria Pia, in attesa di una gara...