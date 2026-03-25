Interminabili ovazioni per il Balletto nazionale georgiano Sukhisvili

Il Balletto nazionale georgiano Sukhisvili ha ricevuto numerosi applausi durante la sua esibizione, con lunghe ovazioni da parte del pubblico. Lo spettacolo si ispira alla cultura e alle tradizioni della regione caucasica, evidenziando l’uso di danze e movimenti che richiamano le radici storiche e culturali del territorio. L’evento si è svolto in un contesto in cui si sono mescolate anche immagini di affreschi e architetture religiose.

Attingono alla forza ancestrale della loro terra caucasica - che ha saputo mantenere la propria identità a dispetto dei vari conquistatori -, e all'antica, intramontabile grazia degli affreschi la cui bellezza impreziosisce l'architettura delle loro chiese ortodosse. I guerrieri ballano sulle punte dei piedi tra i volteggi funambolici con leggerezza e abilità dei più eleganti felini selvatici i cui fulminei, inverosimili salti non generano benché minimo rumore, mentre le dame scivolano sulla superficie accompagnando l’impercettibile movimento dei piedi con i gesti sinuosi ed ipnotizzanti delle braccia. Da ottant’anni ormai, il... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Interminabili ovazioni per il Balletto nazionale georgiano Sukhisvili Articoli correlati Modric come Rivera e quelle ovazioni che San Siro riserva agli dèi: il Milan lo convinca a restareFinora l’Inter capolista ha espresso il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez con 14 gol; il miglior assistman, Federico Dimarco, con 15... Sogno Georgiano limita l’autonomia universitaria per neutralizzare il dissensoDa oltre quattrocento giorni consecutivi, migliaia di cittadine e cittadini georgiani manifestano davanti al Parlamento di Tbilisi, chiedendo nuove... Ballet Nacional de Georgia en Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro Una raccolta di contenuti su Interminabili ovazioni Ovazioni a Bologna per Muti e i Berliner PhilharmonikerCantare amantis est (cantare è proprio delle persone che sanno amare), diceva Sant'Agostino, mentre Cassiodoro ammoniva che Se continueremo a commettere ingiustizie e ad ammazzarci tra noi, Dio ci ... ansa.it Berlino, ovazioni per la FaithfullAlla fine della proiezione di Irina Palm diretto da Sam Garbarski con Marianne Faithfull, in concorso alla Berlinale, tutti i presenti in sala hanno tributato dieci interminabili minuti di applausi e ... tgcom24.mediaset.it