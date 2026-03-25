Inter una buona notizia | tanta gente è già scesa dal carro

Nelle ultime settimane, diversi tifosi hanno deciso di abbandonare il supporto alla squadra, portando a un calo numerico tra i sostenitori. La situazione si verifica nel contesto di tensioni e polemiche che coinvolgono il club, con alcuni sostenitori che hanno scelto di non seguirlo più. La decisione di alcuni di scendere dal carro si riflette in un calo di presenze e coinvolgimenti durante le partite e le attività ufficiali.

Il mondo del calcio si sa – ci scusi il lettore per il francesismo – è un pianeta bastardo. Problemi (anche) di memoria corta. Così all’Inter sono bastati due punti in tre giornate contro Milan, Atalanta e Fiorentina – rispetticamente la seconda forza del campionato, l’unica italiana arrivata agli ottavi Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, una buona notizia: tanta gente è già scesa dal carro Articoli correlati Inter-Napoli, Conte può sorridere: da Castel Volturno arriva una buona notiziaAntonio Conte può finalmente sorridere in vista della trasferta a San Siro contro l'Inter. Leggi anche: Teatro San Carlo, De Luca: “Una buona notizia dal Tar Campania” My One-Night Stand Was a CEO Now He Wants Our Son Back #drama #cdrama #romance Contenuti e approfondimenti su Inter una buona notizia tanta gente è... Temi più discussi: Inter, una buona notizia alla ripresa: Calhanoglu a disposizione per Firenze; L'altro Motta, quello decisivo: dall'addio Juve con regalo alle mani per lo Scudetto Inter; Bastoni, ora Gattuso spera: la caviglia fa meno male, vuole provarci con l'Irlanda del Nord; Fiorentina-Inter, Chivu ritrova Calhanoglu per il rush scudetto. Inter: Chivu, in Champions turnover vietato. Due obiettivi falliti e una sola buona notiziaL'Inter perde 3-1 a Bodo in Champions League ma consolida il primo posto in Serie A con 7 punti di vantaggio sul Milan frenato dal Como ... calciomercato.com Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: Meriti a loro, pronti in caso di playoffBella partita a San Siro, dove a vincere, per 1-3, è una grande squadra: l'Arsenal di Arteta ha la meglio sull'Inter di Chivu. Dopo un primo tempo ricco di grandi occasioni da un lato e dall'altro, i ... tuttomercatoweb.com Il difensore dell’Inter verso il recupero completo. A destra provato Palestra: se la gioca con Politano - facebook.com facebook TS - Difesa #Inter, Akanji unica certezza: da Bastoni a De Vrij, la situazione degli altri centrali x.com