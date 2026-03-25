Inter U23 si valuta l’ipotesi di un ritorno di Zanchetta Riflessioni su Vecchi

L'Inter U23 sta considerando la possibilità di riportare in squadra Zanchetta, mentre si discutono anche le scelte di Vecchi come allenatore. La società sta valutando diverse opzioni per il futuro del settore giovanile, senza ancora prendere decisioni definitive. La situazione rimane aperta e soggetta a ulteriori approfondimenti da parte degli addetti ai lavori.

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