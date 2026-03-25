Inter News in caso di Italia al Mondiale ci sarà un tesoretto per i nerazzurri | ecco quanto e perché

Se l’Italia si qualifica ai Mondiali, i club europei coinvolti riceveranno un premio economico dal programma FIFA chiamato

Inter News. Il “FIFA Club Benefits Programme” si appresta a diventare una risorsa finanziaria sempre più centrale per le strategie dei top club europei, Inter inclusa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con l’ ECA garantirà un incremento vertiginoso dei rimborsi destinati alle società che presteranno i propri campioni per le rassegne iridate del 2026 e 2030. Il budget complessivo erogato dalla FIFA è destinato a passare dai 209 milioni di dollari stanziati per l’edizione in Qatar ai ben 355 milioni previsti per il prossimo Mondiale, segnando un nuovo record per il calcio globale. La ripartizione di questi fondi coinvolgerà le 48 federazioni partecipanti, ma il beneficio economico spetterà a ogni club che vedrà partire almeno un proprio tesserato, indipendentemente dal cammino della nazione di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Inter Juventus, l’arbitro del Derby d’Italia sarà La Penna: ecco tutti i precedenti con i nerazzurriMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera...

Frattesi Inter, l’agente Riso: «La Lazio ci ha provato seriamente, ecco perchè i nerazzurri non lo hanno liberato»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Aggiornamenti e notizie su Inter News

Temi più discussi: Inter, Calhanoglu torna a Firenze. Dubbio Bastoni e Lautaro; VIDEO - Fiorentina-Inter 1-1, Tramontana: Vi dico che è un punto di lusso. Solita cag**a di Barella; Inter News, testa alla Fiorentina: le ultime su Calhanoglu e Lautaro; Fiorentina-Inter, le pagelle - Sommer e Barella sono la sintesi dell'1-1. Bisseck svetta, Esposito...

Nuovo caso Inter: i compagni non si fidano di luiResta il fatto che, come ammesso dal presidente Marotta, si stia passando un momento difficile di involuzione dei risultati, dovuti anche a clamorose sviste arbitrali. Qualche problema all’Inter in ef ... interlive.it

Calciomercato Inter News/ Nuova idea a destra, tutto su Bassey in caso di cessione!Cristian Chivu però continua ad aver bisogno almeno di un’aggiunta alla sua rosa per fronteggiare l’assenza ancora lunga di Dumfries e poter risolvere i problemi che attualmente stanno colpendo la ... ilsussidiario.net

BREAKING NEWS L'Inter prepara il nuovo assalto a Manu Kone per l'estate: i nerazzurri sono pronti ad investire oltre 40 milioni di euro e toccare la quota dei 50. Il club ha margine per un colpo così costoso e il centrocampista francese resta il pr - facebook.com facebook

Inter, buone notizie da Bastoni verso l’Irlanda. Ieri ha provato a calciare: “Non utopia che…” x.com