Inter 12 i nerazzurri convocati in nazionale | chi e quali gare giocheranno

Durante la pausa della Serie A, 12 giocatori dell'Inter sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Le partite in programma includono playoff importanti per la qualificazione al Mondiale 2026 e amichevoli di rilievo. La sosta si concentra quindi su impegni internazionali, lasciando temporaneamente il campionato di calcio italiano. Nessuna informazione sui nomi specifici dei convocati o sulle date delle partite.

Nerazzurri convocati in nazionale. La Serie A si ferma per l’ultima sosta stagionale e lascia spazio agli impegni delle Nazionali, tra playoff decisivi per il Mondiale 2026 e amichevoli di alto livello. Per l’Inter sarà una pausa delicata, prima del ritorno in campo contro la Roma a San Siro, in programma la sera di Pasqua. Saranno 12 i nerazzurri impegnati con le rispettive selezion i, a conferma del peso internazionale della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il blocco più numeroso è quello dell’Italia, che si gioca l’accesso al Mondiale con Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito protagonisti nei playoff contro l’Irlanda del Nord e nell’eventuale finale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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