Inter 12 i nerazzurri convocati in nazionale | chi e quali gare giocheranno
Durante la pausa della Serie A, 12 giocatori dell'Inter sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Le partite in programma includono playoff importanti per la qualificazione al Mondiale 2026 e amichevoli di rilievo. La sosta si concentra quindi su impegni internazionali, lasciando temporaneamente il campionato di calcio italiano. Nessuna informazione sui nomi specifici dei convocati o sulle date delle partite.
Nerazzurri convocati in nazionale. La Serie A si ferma per l’ultima sosta stagionale e lascia spazio agli impegni delle Nazionali, tra playoff decisivi per il Mondiale 2026 e amichevoli di alto livello. Per l’Inter sarà una pausa delicata, prima del ritorno in campo contro la Roma a San Siro, in programma la sera di Pasqua. Saranno 12 i nerazzurri impegnati con le rispettive selezion i, a conferma del peso internazionale della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il blocco più numeroso è quello dell’Italia, che si gioca l’accesso al Mondiale con Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito protagonisti nei playoff contro l’Irlanda del Nord e nell’eventuale finale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Articoli correlati
Nazionali, 12 giocatori dell’Inter convocati: chi sono e tutti gli impegni di queste due settimanedi Redazione Inter News 24Nazionali che vedranno ben 12 calciatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni: tutti gli impegni di questa...
Inter, Gattuso convoca cinque nerazzurri in NazionaleGiovedì 26 marzo l’Italia affronterà la semifinale play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter 12 i nerazzurri convocati in...
Temi più discussi: The Nerazzurri players called up for international duty; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli; Il 12 aprile capiremo se l’Inter sarà davvero riuscita a buttare via un altro Scudetto; Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi arbitrali che hanno fatto infuriare i nerazzurri.
Inter, chi andrà in nazionale? I 12 convocati: c’è anche DumfriesConvocati Inter nazionale - Dopo avervi presentato quelli di Juventus e Milan, ecco anche i calciatori dell'Inter convocati ... fantamaster.it
Inter, ecco i 12 calciatori convocati dalle varie nazionali e quando giocherannoNel corso della sosta saranno 12 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni: ecco tutti gli impegni ... msn.com
#Mkhitaryan: "All'Inter ti trovi benissimo dal primo giorno". E De Vrij carica: "Vinciamo ancora" x.com
Alvino: "Bisognava farlo prima! Penalizzare il Napoli la scorsa finestra di mercato, con il tacito assenso di Gravina, era obbligatorio per Inter, Milan, Juve e Roma. Siamo il loro incubo. - facebook.com facebook