Un uomo è stato rinviato a giudizio dopo aver molestato e aggredito la ex compagna, con insulti, violenze e minacce di incendiarla. La donna ha riferito di aver subito per mesi comportamenti aggressivi, accompagnati anche da lettere scritte con il sangue che la minacciavano. L’indagine ha portato all’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati.

Aveva trasformato la vita della ex in un incubo, tra botte, insulti, minacce e inquietanti lettere scritte con il sangue. Una serie di condotte per Ie quali ora l’uomo – un bosniaco di 33 anni – dovrà rispondere a processo. L’udienza preliminare a suo carico (l’ipotesi accusatoria è di maltrattamenti e stalking) si è conclusa ieri mattina con la sentenza del giudice Sandra Lepore. Lo straniero (difeso dall’avvocato Giampaolo Remondi) è stato rinviato a giudizio, con prima udienza dibattientale fissata per il 5 maggio. La vicenda. I fatti al centro del procedimento risalgono a due diversi periodi, dal 2020 al 2021 e dal 2023 al 2025. Le condotte che il pubblico ministero Isabella Cavallari addebita al 33enne oscillano tra le violenze fisiche, le offese e le pressioni psicologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti e botte alla ex: "Ti brucio". Il fidanzato rinviato a giudizio

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