Meta ha annunciato che su Instagram e Facebook sarà possibile inserire link cliccabili direttamente nei Reels. Questa novità permette agli utenti di collegare facilmente prodotti o pagine esterne senza dover uscire dalla piattaforma. La funzione si rivolge a chi utilizza i video brevi per promuovere articoli o servizi, facilitando così le operazioni di vendita e marketing online.

Meta introduce una novità attesissima per chi utilizza Instagram e Facebook: i Reels diventano finalmente una piattaforma di vendita diretta, grazie ai link cliccabili. I creator possono ora taggare fino a 30 prodotti in un singolo video, semplificando il percorso d’acquisto e riducendo la dipendenza da servizi esterni. Fino a oggi, inserire link di affiliazione o gestire collaborazioni era un processo complesso: gli utenti dovevano spesso uscire dall’app o affidarsi a strumenti esterni. Con questo aggiornamento, invece, i creator idonei possono trasformare ogni Reel in una vetrina interattiva, rendendo più immediata la scoperta dei... 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Instagram e Facebook diventano vetrine interattive: link cliccabili nei Reels

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