InsideAsia – Platone e Aristotele in Cina

In questa nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale dedicata alle notizie più rilevanti e curiose del continente, vengono approfonditi temi legati alle influenze culturali e storiche della filosofia classica in Cina. Si analizzano eventi e sviluppi recenti senza giudizi o interpretazioni, offrendo ai lettori un quadro chiaro delle notizie provenienti dall’area asiatica.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! La puntata di questa settimana è dedicata al crescente interesse cinese per gli studi classici greci e latini. Perché i leader di Pechino sono così attratti da Aristotele e Platone, giusto per citare due nomi? Questioni accademiche, certo, ma anche strategiche, geopolitiche e diplomatiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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