In diverse località italiane si sono verificati episodi di studenti che hanno aggredito e ferito insegnanti. Tra questi, ci sono stati casi a Abbiategrasso e Varese, oltre a quello di Trescore Balneario. Questi incidenti hanno coinvolto giovani che hanno utilizzato armi bianche, con conseguenze che hanno richiesto interventi sanitari e indagini da parte delle forze dell’ordine.

Il caso di Trescore Balneario non è il primo caso di uno studente che aggredisce e ferisce un insegnante e forse nemmeno il più grave. Proprio in Lombardia negli ultimi anni, tra tanti episodi “minori”, se ne sono registrati due eclatanti ad accendere l’allarme su una violenza giovanile capace di riversarsi non solo sui coetanei ma, con la stessa brutalità, siano essi genitori, docenti e perfetti sconosciuti. Sara Campiglio accoltellata a Varese. Poco più di due anni fa, il 5 febbraio del 2024, all’istituto professionale Enaip di Varese la professoressa Sara Campiglio, 57enne all’epoca dei fatti, viene accoltellata da uno studente di 17 anni, risentito – per usare un eufemismo – per la bocciatura l’anno precedente contro cui la famiglia ha fatto ricorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insegnanti accoltellati da studenti: Trescore non è un caso isolato. Dalla furia cieca al perdono, i precedenti di Abbiategrasso e Varese

Articoli correlati

Video trap in via Como a Varese, l’ira della Lega: “Salto di qualità criminale, intollerabile quel che è successo. Non è un caso isolato”Varese, 23 gennaio 2026 – È esplosa l’indignazione in città dopo quanto accaduto ieri, giovedì 22 gennaio, in via Como, la strada completamente...

Juventus, Istanbul non è un caso isolato: le altre debacle bianconere in Italia e in Europa. I precedentidi Francesco SpagnoloJuventus, la notte di Istanbul è da incubo per i bianconeri.

Tutti gli aggiornamenti su Insegnanti accoltellati

Temi più discussi: Accoltella un’insegnante prima delle lezioni: grave una docente in provincia di Bergamo; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; La protesta dei fuorisede. TikTok, boom di #iovotono; Militare Usa accoltellato di notte fuori da un locale in piazzale Zoppas: caccia a chi ha ferito il 28enne di stanza ad Aviano.

Insegnanti accoltellati da studenti: Trescore non è un caso isolato. Dalla furia cieca al perdono, i precedenti di Abbiategrasso e VareseIl 29 maggio 2023 Elisabetta Condò raggiunta da una raffica di fendenti all’Alessandrini di Abbiategresso: durante il processo la professoressa abbraccia il ragazzo di 16 anni. Pochi mesi dopo, all’En ... ilgiorno.it

Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima. Fermato il 13enne: aveva una maglietta con scritto vendettaSarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l'insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni ... ilgazzettino.it

«Sei in ritardo, a scuola non entri»: studente di 15 anni torna con un fucile e uccide due insegnanti - facebook.com facebook