Insegnante accoltellata da 13enne una mamma | Tre ragazzi hanno visto tutto e li stanno assistendo

Un insegnante di 57 anni è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in un istituto scolastico. Solo tre ragazzi erano presenti al momento dell’incidente e stanno ricevendo supporto dopo aver assistito alla scena. La notizia è stata comunicata dai genitori arrivati sul posto, che hanno riferito della presenza di pochi testimoni oculari.

“Solo tre ragazzi hanno assistito al fatto, stanno lavorando un po’ su loro”. È la testimonianza di uno dei genitori arrivati all’istituto comprensivo dopo la notizia dell’accoltellamento di una docente di francese, la 57enne Chiara Mocchi, da parte di uno studente di 13 anni. “Sono venuta subito per vedere come sta mia figlia, la sua classe è in un altra ala e, secondo la dirigente scolastica, loro non hanno visto nulla”, aggiunge. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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