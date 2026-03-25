Un insegnante di 57 anni è stata ferita questa mattina durante l’orario scolastico da uno studente di 13 anni. La donna è stata trasportata in ospedale a Bergamo, dove si trova in condizioni considerate serie ma non in pericolo di vita. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le autorità e la comunità scolastica.

Una insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. Non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media, subito bloccato, fuori dall’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. Dopo l’allarme l’insegnante è stata soccorsa con l’elicottero. E’ stata operata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 13enne accusato dell’aggressione avrebbe colpito la professoressa al collo e all’addome. “Quanto accaduto presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente – ha detto il ministro Valditara -. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Insegnante accoltellata a scuola da studente di 13 anni. Valditara: gravità sconvolgente

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