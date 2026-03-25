Inpgi l' istituto previdenziale dei giornalisti compie 100 anni

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) ha raggiunto il centenario della sua fondazione. Fondato nel 1923, l’ente si occupa di gestire le prestazioni previdenziali e assistenziali per i giornalisti iscritti. In questo secolo, l’istituto ha mantenuto il suo ruolo di riferimento per la tutela economica e sociale dei professionisti dell’informazione italiani.

100 anni di Inpgi, 100 anni di previdenza dei giornalisti, 100 anni al fianco dei giornalisti per la loro tutela. Era il 25 marzo 2026 quando con un regio decreto nasceva l’Inpgi, l’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Carlo Bartoli, presidente consiglio nazionale ordine giornalisti: "La tutela previdenziale è un evento importante perché non c'è libertà di pensiero senza libertà economica". Un secolo a tutela del giornalismo italiano celebrato anche alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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