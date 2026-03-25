Questa mattina si è aperto il processo contro gli imputati accusati dell'omicidio presso il centro sociale Zen. La giudice dell’udienza preliminare ha preso in esame le accuse mosse nei loro confronti. L’arcidiacono ha dichiarato di aver atteso questa giornata da tempo. L’udienza si è svolta nel tribunale, con le parti presenti e i testimoni pronti a essere ascoltati.

Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria rimasero feriti anche Nicolò Cangemi, 32 anni, e un minorenne di 16 anni. Alla sbarra ci sono tre giovani di Palermo: Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 19 anni. Per tutti e tre l’accusa è di strage. Secondo la ricostruzione degli inquirenti — supportata da immagini di telecamere di sorveglianza di negozi e di una banca, oltre che da diversi testimoni — il diverbio sarebbe nato perché le vittime avevano invitato i tre a non guidare lo scooter in modo spericolato, visto l’affollamento delle strade per la processione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Iniziato il processo agli assassini dello Zen, Arcidiacono: “Attendevamo questo giorno”

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