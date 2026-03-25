Inizia la collaborazione tra Luca Nardi e Renzo Furlan | uno snodo decisivo nella carriera del pesarese?

È stata annunciata l’avvio di una collaborazione tra il tennista Luca Nardi e l’ex giocatore professionista Renzo Furlan. La partnership è stata ufficializzata di recente e segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane atleta. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, che attendono di vedere come si svilupperà questa partnership nel prosieguo.

Una nuova avventura che inizia ufficialmente e che potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo Furlan. A rivelarlo era stato lo stesso Furlan durante una puntata di Sky Tennis Club, senza sbilanciarsi troppo ma lasciando intendere che qualcosa si stesse muovendo: “ Sì, ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida “. Parole misurate, come nello stile dell’ex top 20 veneto, che però hanno aperto a uno scenario intrigante. Furlan, reduce dalla lunga e fruttuosa esperienza accanto a Jasmine Paolini, guarda a Nardi come a un progetto da costruire con pazienza e profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Inizia la collaborazione tra Luca Nardi e Renzo Furlan: uno snodo decisivo nella carriera del pesarese? Articoli correlati Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: “Potrebbe essere una bellissima sfida”C’è un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo... ATP Dubai 2026, Luca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni: dovrà sperare in un forfaitLuca Nardi esce nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ed ora dovrà sperare in un forfait per... Contenuti e approfondimenti su Luca Nardi Discussioni sull' argomento Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: Potrebbe essere una bellissima sfida; Renzo Furlan riparte da Luca Nardi: possibile nuova collaborazione in vista; Renzo Furlan- Luca Nardi, prove di intesa: Il primo periodo sarà mirato a conoscerci; Sinner, Furlan si allontana: Renzo entra nel team di Nardi, rimane viva la pista Ferrero come erede di Cahill. Renzo Furlan apre a una collaborazione con Luca Nardi: Potrebbe essere una bellissima sfidaC’è un’ipotesi che, se confermata, potrebbe rappresentare uno snodo decisivo nella carriera di Luca Nardi: l’inizio di una collaborazione con Renzo ... oasport.it Un grande del tennis, Renzo Furlan, mi ha arricchito con aneddoti e retroscena di una vita dedicata al tennis. E ha parlato anche dell'imminente collaborazione con Luca Nardi. Sentirlo parlare è davvero un piacere. x.com Luca Nardi. . Bentornati Alla rubrica "CuciniAMO con Luca" Stasera vi porto in una città dove ho un pezzo di cuore : Verona ! E beccatevi : FILETTO DI VITELLO CON RIDUZIONE ALL AMARONE DELLA VALPOLICELLA - facebook.com facebook