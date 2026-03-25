In Lombardia è stato confermato il primo caso di influenza aviaria in un essere umano in Europa. La notizia ha rapidamente circolato sui social e sui mezzi di informazione online, suscitando preoccupazioni e domande sulla trasmissione del virus. Gli esperti hanno spiegato i principali dubbi riguardo alla modalità di contagio e alle caratteristiche della malattia, senza fornire dettagli su eventuali misure adottate.

La notizia del primo caso umano in Europa di influenza aviaria identificato in Lombardia sta facendo il giro del web. Ma che cos’è questa malattia e si trasmette da uomo a uomo? A fare chiarezza sono gli esperti della Rete One Health per il monitoraggio dell’Influenza aviaria dell’Istituto superiore di sanità, che rispondono a cinque domande chiave sul virus. Che cos’è l’influenza aviaria? . Si tratta di una infezione virale che si verifica principalmente negli uccelli. “Gli uccelli selvatici, soprattutto acquatici, sono il veicolo principale di diffusione di questi virus, che poi possono essere trasmessi agli animali da allevamento, provocando danni economici ingenti, e sporadicamente all’uomo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza aviaria: che cos’è e come si trasmette, 5 dubbi spiegati dagli esperti

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