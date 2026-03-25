Inflazione osservato speciale Lagarde tranquillizza | Pronti a risposta forte

L'inflazione osservata si mantiene elevata, suscitando attenzione tra gli analisti. La presidente della Banca centrale europea ha dichiarato che sono pronti a intervenire con misure decise qualora la situazione lo richieda. A distanza di quattro anni dalla primavera, i dati continuano a mostrare un aumento dei prezzi, mantenendo alta la pressione sui mercati e sui consumatori.

La presidente della Bce ricorda ai governi la lezione del 2022, davanti a tutto la necessità di mantenere flessibilità nelle decisioni per avere diverse possibilità di intervento. Resta l’impegno del 2% del target. Inflazione osservato speciale. Ancora, verrebbe da dire. Sono passati quattro anni dalla primavera del 2022 e, sia pure in una situazione definita ‘diversa’, la presidente della Bce Christine Lagarde si trova ancora a dover tranquillizzare l’Europa calando sul tavolo gli strumenti necessari: “Siamo pronti a una risposta forte“, dice mettendo davanti a tutto la necessità di mantenere questa flessibilità che lascia aperti a diverse possibilità di intervento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inflazione osservato speciale, Lagarde tranquillizza: “Pronti a risposta forte” Articoli correlati Bianconi, la voglia di fare il sindaco e la risposta all'appello Pd. Intervista a Donati, l’osservato specialeSono passati alcuni giorni dall'incontro tra le liste civiche di Marco Donati e la coalizione progressista di centro sinistra. Polizia locale, l’ambiente osservato specialeSono diminuite di circa il 30% le sanzioni per le auto senza revisione (da 722 a 535) e anche i punti decurtati dalle patenti dei conducenti multati,... Una raccolta di contenuti su Inflazione osservato Argomenti discussi: BCE, pausa scontata. Per i gestori Lagarde non ripeterà gli errori del 2022. Lagarde: «Intervento Bce sui tassi anche con inflazione non troppo persistente»Anche un superamento «non troppo persistente» dell’obiettivo di inflazione della Banca centrale europea, causato dall’attuale shock energetico, ... ilsole24ore.com Guerra in Iran incide concretamente sull'inflazione, avverte Lagarde della BceInflazione, la Bce lascia i tassi fermi e teme Medio Oriente e petrolio. Scenario base al 2,6% nel 2026, ma nuovi shock energetici potrebbero spingerla al 3,5% o 4,4% se i blocchi dell’offerta dureran ... msn.com