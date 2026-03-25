La stagione della NTT IndyCar Series prosegue con il passaggio ai tracciati in piena natura, dopo aver corso su street circuit e ovale. Il prossimo appuntamento si svolgerà al Barber Motorsport Park, segnando la fine del mese di marzo e l’inizio di un nuovo segmento di gare su road course.

Dopo due street circuit ed un ovale è tempo di road course per la NTT IndyCar Series che si prepara per tornare protagonista al Barber Motorsport Park. La serie americana riservata alle monoposto ritrova una delle location più impegnative della stagione, un tracciato permanente apprezzato dai piloti che non permette il minimo errore. L’impianto permanente ha una metratura di 2.366 miles (3.808 km), intervallato da 16 curve. Il tracciato, molto veloce soprattutto nella seconda parte, ha visto il dominio nella passata stagione dell’Honda #10 Chip Ganassi Racing di Alex Palou. Il campione in carica, al top in Alabama anche nel 2021, condivide un posto nell’albo d’oro di questo specifico round anche con Scott Dixon (2015), Will Power (2011-2012), Pato O’Ward (2022), Scott McLaughlin (2023-2024) e Josef Newgarden (2018, 2017 e 2015). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, il lungo mese di marzo termina al Barber

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