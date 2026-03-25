indaga la digos

Le autorità stanno conducendo un'indagine riguardante alcuni messaggi lasciati sui social e cartelloni pubblici in città. Tra le frasi trovate, si fanno riferimenti a persone decedute e a temi di protesta e lotta sociale. La polizia sta analizzando i contenuti per stabilire eventuali responsabilità e comprendere il contesto di queste comunicazioni.

SPOLETO "Chi lotta può morire, chi non lotta è già morto, Sara e Sandro sempre con noi". E ancora: "Ciao Saretta non ti dimenticheremo mai", "La lotta di classe non è una passeggiata, Sara e Sandro su ogni barricata". Sono alcune delle scritte comparse sui muri della città in seguito alla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti recentemente a Roma. Su queste scritte comparse in diverse zone del centro storico di Spoleto, che fanno appunto riferimento ai due anarchici deceduti nella Capitale, sono in corso le indagini da parte della Digos. Le scritte sono seguite dal simbolo dell’anarchia. Sara Ardizzone aveva mosso i primi passi nei circoli anarchici umbri, a Spoleto (Il Circolaccio) e a Foligno (La Faglia), per poi tornare a Roma, la sua città d’origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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