A Palazzo Terragni, le telecamere di videosorveglianza installate nel passato e quelle aggiunte successivamente non sono riuscite a prevenire atti di incuria. Ora, si prevede di installare una recinzione come nuova misura di sicurezza. La decisione arriva a seguito di problemi di gestione e di sorveglianza nel complesso storico.

Non sono bastate né le telecamere installate negli anni passati né il successivo, ulteriore incremento dei sistemi di videosorveglianza. Adesso quindi ci si proverà con una recinzione, una barriera che impedisca fisicamente di accedere, dopo una certa ora, alle scale di ingresso e al retro di Palazzo Terragni. Il Comune dice stop a bivacchi e vandalismi sull’ex Casa del Fascio, gioiello del razionalismo architettonico firmato da Giuseppe Terragni, dichiarato nel 2024 monumento nazionale. Per farlo collocherà una vera e propria recinzione che avrà il compito di proteggere l’edificio storico dalle incursioni. L’idea è già stata sottoposta alla Soprintendenza, che ha dato un ok in linea generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incuria a Palazzo Terragni. Ora arriva la recinzione

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