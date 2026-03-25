Incubo sull' autobus | 18enne molestata denunciato 65enne a Sala Baganza

Una giovane studentessa di 18 anni è stata molestata da un uomo di 65 anni durante un viaggio in autobus verso la provincia di Parma. L’episodio si è verificato mentre la ragazza tornava a casa da scuola, e l’uomo è stato denunciato alle autorità. L’episodio ha causato dolore e disagio alla vittima, che ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Studentessa terrorizzata durante il viaggio da Parma verso Felino: decisiva la sua denuncia e le immagini di videosorveglianza a bordo del mezzo Momenti di vero incubo per una giovane studentessa di 18 anni, vittima di atti osceni da parte di un uomo di 65 anni mentre tornava a casa da scuola a bordo di un autobus diretto verso la provincia di Parma. L’episodio è avvenuto alcune settimane fa: la ragazza, appena salita sul mezzo a Parma, si era seduta nella parte posteriore quando l’uomo, inizialmente seduto nella zona anteriore, ha iniziato a fissarla insistentemente. Nonostante ci fossero numerosi posti liberi, l’uomo si è seduto accanto alla giovane, compiendo atti osceni prima che l’autobus raggiungesse Sala Baganza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incubo sull'autobus: 18enne molestata, denunciato 65enne a Sala Baganza Articoli correlati Leggi anche: Aggredisce un controllore sull’autobus per Orio: denunciato un 19enne Sala Baganza: una rete “verde e blu” per il benessere della comunitàProgetto tra i venti premiati con un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale...