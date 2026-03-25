Oggi in Comune si è svolto un incontro riguardante il futuro della Sangiovannese. Durante l'incontro è stato annunciato che Martino Neri è disponibile a entrare nella società. La discussione si è concentrata sui prossimi passi da intraprendere per la gestione della squadra. La decisione di coinvolgere Neri è stata comunicata ufficialmente al termine dell'incontro.

Arezzo, 26 marzo 2026 – . Martino Neri pronto ad entrare nella società. Lunedì pomeriggio è stata una giornata importante per il calcio sangiovannese. Si è svolto nella sede del Comune di San Giovanni un incontro tra il sindaco, Valentina Vadi, i dirigenti della Sangiovannese e della Marzocco, con l’imprenditore Martino Neri che ha dato la sua disponibilità a fare ingresso nella compagine societaria nel ruolo di presidente. Durante la riunione sono stati concordati i passaggi che si concretizzeranno nelle prossime settimane: a partire dai prossimi giorni i tecnici incaricati approfondiranno i temi e le fasi necessarie a portare a compimento questa operazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontro positivo in Comune per il futuro della Sangiovannese

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