incontro il 27 a roma proposte lungimiranti per la sopravvivenza ad una passione

Venerdì si terrà al Teatro delle Muse a Roma un incontro dedicato ai tifosi provenienti da diverse regioni italiane. L’evento prevede un dibattito con rappresentanti istituzionali, giuristi e professionisti del settore sul tema “Uomo libero? No, tifoso”. La discussione si concentrerà su proposte e soluzioni per garantire la sopravvivenza delle passioni sportive nel rispetto delle normative vigenti.

Appuntamento venerdì al Teatro delle Muse a Roma per i tifosi provenienti da tutta Italia che si ritroveranno con istituzioni, giuristi e addetti ai lavori per un dibattito dal titolo: “Uomo libero? No, tifoso. Proposte lungimiranti per la sopravvivenza di una passione“. "Il mondo del calcio sta andando verso una deriva che vede il Tifoso come mero consumatore di uno spettacolo sempre più lontano dalla passione, dalle tradizioni e dal sano campanilismo che ha animato gli ideatori di questo sport - si legge in un post di ’La Voce della Nord’ -. Oggi più che mai serve una presa di coscienza da parte delle istituzioni che devono prendersi in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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