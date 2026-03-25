Incognite sulla Pasqua | Prenotazioni a rilento

Le prenotazioni per le vacanze di Pasqua sono ancora basse e la ripresa prevista sembra lenta. Molti turisti non hanno ancora completato le prenotazioni, e al momento non ci sono segnali di un aumento repentino delle richieste. La situazione attuale lascia ancora molte incognite su come si evolverà nelle prossime settimane.

Le prenotazioni turistiche per Pasqua hanno ancora il freno a mano inserito e non è detto che la situazione si sblocchi. Le strutture alberghiere pistoiesi associate a Confcommercio evidenziano uno stallo – in parte dovuto al conflitto in corso in Medio Oriente, in parte legato alla data della festività di quest’anno – e individuano nella domanda interna una plausibile risorsa. "La Pasqua sta procedendo al rilento – commenta Veronica Bozzi, di Villa Cappugi – perché quando cade bassa le persone sono più caute nel prenotare. A questo, in chi deve scegliere, si somma il dilemma dei ponti: se decidono di spostarsi, tendono a selezionare solo una di queste occasioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incognite sulla Pasqua: "Prenotazioni a rilento" Articoli correlati Montecatini, stagione turistica al via: “Prenotazioni a rilento, la crisi in Iran spaventa”Montecatini, 22 marzo 2026 – La differenza la faranno le prenotazioni degli ultimi giorni. Leggi anche: Pasqua, segnali positivi dalle prenotazioni Una raccolta di contenuti su Incognite sulla Pasqua Prenotazioni a... Argomenti discussi: Incognite sulla Pasqua: Prenotazioni a rilento; Pasqua sui Colli, boom di prenotazioni ma il costo del pranzo è salito.