I Vigili del Fuoco di Arezzo, con il reparto di Cortona, sono intervenuti alle 23 di ieri sera a Foiano della Chiana per un incidente stradale. Due autovetture sono entrate in collisione, provocando alcuni feriti. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente. Sono ancora in corso gli accertamenti.

Arezzo, 15 marzo 2026 – I Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Cortona sono intervenuti verso le ore 23 di ieri sera, per un incidente stradale nel Comune di Foiano della Chiana. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture e all'arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano già fuori dagli abitacoli ed in cura al personale sanitario sul posto. La squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, dove è stato coinvolto anche un mezzo elettrico. Sul posto presenti i Carabinieri di Cortona per quanto di loro competenza . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti stradali: scontro fra autovetture a Foiano, feriti

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