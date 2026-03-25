Incidente nella notte | due feriti

Nella notte, intorno alle 23, due persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale nel Comune di Foiano della Chiana. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per soccorrere i coinvolti. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone ferite.

L’episodio è successo questa notte sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i carabinieri e i sanitari dell’emergenza urgenza I Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Cortona sono intervenuti verso le 23.00 per incidente stradale nel Comune di Foiano della Chiana.Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture, all'arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano già fuori dagli abitacoli ed in cura al personale sanitario sul posto.La squadra sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario dove è stato coinvolto anche un mezzo elettrico.Sul posto Carabinieri di Cortona per quanto di loro competenza. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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